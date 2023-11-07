Сулейманов Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1947
Дочь: Афонина Фаузия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Сулейманова Мария
Улкен Нарын, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольштейн Галия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Сулейманова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Фаина Ибрагимовна
Мать ребёнка: Сулейманова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Георгий Ибрагимович
Мать ребёнка: Сулейманова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Вазира Ибрагимовна
Мать ребёнка: Сулейманова Мария
Смерть
Неизвестно