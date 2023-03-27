Беляев Василий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Василий Евгеньевич

Беляев Василий Евгеньевич

avatar

Место рождения

село Везгум, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.02.1872

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872

Отец: Беляев Евгений Иванович

Мать: Беляева Агния Глебовна

село Везгум, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Крещение
23.02.1872
Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск
Чиновник
Смерть
1920
Рыбинск, Ярославская губерния, РСФСР