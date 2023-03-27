Беляев Василий Евгеньевич
Место рождениясело Везгум, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения18.02.1872
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872
Отец: Беляев Евгений Иванович
Мать: Беляева Агния Глебовна
село Везгум, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Крещение
23.02.1872
Работа или профессия
Неизвестно
Рыбинск
Чиновник
Смерть
1920
Рыбинск, Ярославская губерния, РСФСР