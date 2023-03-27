(Беляева) Надежда Евгеньевна
Место рожденияСело Городище Белозерского уезда Новгородской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Беляев Евгений Иванович
Мать: Беляева Агния Глебовна
Село Городище Белозерского уезда Новгородской губернии
Работа или профессия
С 1907
Средняя школы №4 г. Новгорода
Учитель начальных классов
Смерть
1958