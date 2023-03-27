(Беляева) Надежда Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беляева) Надежда Евгеньевна

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Место рождения

Село Городище Белозерского уезда Новгородской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Беляев Евгений Иванович

Мать: Беляева Агния Глебовна

Село Городище Белозерского уезда Новгородской губернии
Работа или профессия
С 1907
Средняя школы №4 г. Новгорода
Учитель начальных классов
Смерть
1958
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