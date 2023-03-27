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Беляев Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Село Везгум Белозерского уезда Новгородской губернии

Дата рождения

16.03.1862

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1862

Отец: Беляев Евгений Иванович

Мать: Беляева Агния Глебовна

Село Везгум Белозерского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Беляев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Агния Викторовна

Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Беляев Николай Викторович

Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Беляев Василий Викторович

Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1930
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