Беляев Виктор Евгеньевич
Место рожденияСело Везгум Белозерского уезда Новгородской губернии
Дата рождения16.03.1862
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1862
Отец: Беляев Евгений Иванович
Мать: Беляева Агния Глебовна
Село Везгум Белозерского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Беляев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Агния Викторовна
Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Беляев Николай Викторович
Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Беляев Василий Викторович
Мать ребёнка: Беляева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1930