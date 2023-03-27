Беляева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Беляев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Агния Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Беляев Николай Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Беляев Василий Викторович
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно