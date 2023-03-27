Беляева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Наталья Ивановна

Беляева Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Беляев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Агния Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Беляев Николай Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Беляев Василий Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Виктор Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close