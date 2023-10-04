Лаутеншлегер (Фукс) Анна-Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаутеншлегер (Фукс) Анна-Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пфафенрот Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Рождение ребёнка
15.07.1902

Дочь: Асмус Емилия Кондратьевна

Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лаутеншлегер Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Ягодная Поляна, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кох Альвина Кондратьевна

Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер Матильда Кондратьевна

Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Смерть
1920
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