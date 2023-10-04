Лаутеншлегер (Фукс) Анна-Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пфафенрот Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1902
Дочь: Асмус Емилия Кондратьевна
Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лаутеншлегер Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич
Ягодная Поляна, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кох Альвина Кондратьевна
Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер Матильда Кондратьевна
Отец ребёнка: Лаутеншлегер Конрат Андреевич
Смерть
1920