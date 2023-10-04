Кох (Лаутеншлегер) Альвина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кох Борис Иванович
Отец ребёнка: Кох Иван Иванович
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Кох Иван Иванович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кох Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кох Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1955
Дочь: Черномазова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кох Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кох Иван Иванович
Смерть
1987