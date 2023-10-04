Кох (Лаутеншлегер) Альвина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКох (Лаутеншлегер) Альвина Кондратьевна

Кох (Лаутеншлегер) Альвина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Мать: Лаутеншлегер Анна-Мария

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кох Борис Иванович

Отец ребёнка: Кох Иван Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Кох Александр Иванович

Отец ребёнка: Кох Иван Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кох Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кох Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1955

Дочь: Черномазова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кох Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кох Иван Иванович

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close