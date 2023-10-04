Кох Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кох Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Кох Иван Иванович

Мать: Кох Альвина Кондратьевна

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