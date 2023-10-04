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Кох Андрей Иванович
Кох Андрей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Кох Иван Иванович
1923 г.р.
Мать
Кох (Лаутеншлегер) Альвина Кондратьевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Кох Иван Иванович
Мать:
Кох Альвина Кондратьевна
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