Миллер (Лаутеншлегер) Матильда Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миллер Володя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бейфус Нина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно