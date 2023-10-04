Миллер (Лаутеншлегер) Матильда Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Лаутеншлегер) Матильда Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаутеншлегер Конрат Андреевич

Мать: Лаутеншлегер Анна-Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миллер Володя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бейфус Нина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Давыд Федорович

Смерть
Неизвестно
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