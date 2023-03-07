Синицын Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Синицын Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно