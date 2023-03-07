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Синицын Николай Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Синицын Василий Никифорович

Мать: Синицына Екатерина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Синицын Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Синицына Ульяна Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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