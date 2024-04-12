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Синицын Василий Никифорович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Синицын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Синицын Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Синицын Захар Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1805
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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