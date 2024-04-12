Синицын Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1794
Сын: Синицын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Синицын Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Синицына Екатерина Потаповна
Смерть
1805