Синицын Кондратий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кондратьев Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кондратьев Дмитрий Кондратьевич
Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843