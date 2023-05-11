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Синицын Кондратий Васильевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Синицын Василий Никифорович

Мать: Синицына Екатерина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кондратьев Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондратьев Дмитрий Кондратьевич

Мать ребёнка: Синицына Прасковья Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Прасковья Васильевна

Смерть
1843
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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