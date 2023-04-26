Синицына Екатерина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Екатерина Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Синицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Синицын Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Синицын Захар Васильевич

Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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