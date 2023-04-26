Синицына Екатерина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Синицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Синицын Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Синицын Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно