Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын (дворовый) Кузьма Николаевич

Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Синицын Николай Васильевич

Мать: Синицына Ульяна Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1850

Сын: Синицын (казенный Крестьянин) Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1853

Сын: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1855

Дочь: Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Марфа Сорокина

Смерть
20.05.1891
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close