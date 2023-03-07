Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти20.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
07.11.1850
Сын: Синицын (казенный Крестьянин) Филипп Кузьмич
Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина
Рождение ребёнка
01.11.1853
Сын: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина
Рождение ребёнка
26.06.1855
Дочь: Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: Синицына Марфа Сорокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Марфа Сорокина
Смерть
20.05.1891