Синицына Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти08.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Синицын Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич
Смерть
08.01.1855