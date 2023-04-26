Синицына Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

08.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Синицын Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Синицын (дворовый) Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Синицын Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.01.1855
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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