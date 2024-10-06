Черепкова Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.09.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1849 ст.
Отец: Владимир Иванович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1874 ст.
Сын: Черепков Савва Николаевич
Отец ребёнка: Черепков Николай Сидорович
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.
Сын: Черепков Артемий Николаевич
Отец ребёнка: Черепков Николай Сидорович
Смерть
Неизвестно