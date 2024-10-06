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Черепкова Анна Владимировна

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1849 ст.

Отец: Владимир Иванович

Мать: Наталья Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепков Николай Сидорович

Рождение ребёнка
04.01.1874 ст.

Сын: Черепков Савва Николаевич

Отец ребёнка: Черепков Николай Сидорович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.

Сын: Черепков Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Черепков Николай Сидорович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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