Черепков Николай Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1874 ст.
Сын: Черепков Савва Николаевич
Мать ребёнка: Черепкова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.
Сын: Черепков Артемий Николаевич
Мать ребёнка: Черепкова Анна Владимировна
Смерть
Неизвестно