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Черепков Николай Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор Архипович

Мать: Домна Ефимовна Петровна в МК 1847

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепкова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
04.01.1874 ст.

Сын: Черепков Савва Николаевич

Мать ребёнка: Черепкова Анна Владимировна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.

Сын: Черепков Артемий Николаевич

Мать ребёнка: Черепкова Анна Владимировна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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