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Владимир Иванович

Место рождения

Сафроновка

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1847 ст.

Дочь: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1849 ст.

Дочь: Черепкова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1852 ст.

Сын: Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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