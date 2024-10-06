Владимир Иванович
Место рожденияСафроновка
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1847 ст.
Дочь: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1849 ст.
Дочь: Черепкова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1852 ст.
Сын: Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно