Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.02.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1847 ст.
Отец: Владимир Иванович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
23.04.1867 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.
Дочь: (Волкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Дочь: (Волкова) Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.05.1875 ст.
Дочь: (Волкова) Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно