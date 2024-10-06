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Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1847 ст.

Отец: Владимир Иванович

Мать: Наталья Васильевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.04.1867 ст.

Муж: Волков Иван Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.

Дочь: (Волкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Дочь: (Волкова) Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1875 ст.

Дочь: (Волкова) Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Волков Иван Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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