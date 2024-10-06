Волков Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1846 ст.
Бракосочетание
23.04.1867 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.
Дочь: (Волкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Дочь: (Волкова) Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Рождение ребёнка
19.05.1875 ст.
Дочь: (Волкова) Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна
Смерть
Неизвестно