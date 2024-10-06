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Волков Иван Афанасьевич

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Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1846 ст.

Отец: Волков Афанасий Степанович

Мать: Волкова Фекла Пимоновна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.04.1867 ст.

Жена: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.

Дочь: (Волкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Дочь: (Волкова) Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1875 ст.

Дочь: (Волкова) Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Волкова Евдокия (Авдотья) Владимировна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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