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Волкова Фекла Пимоновна

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Место рождения

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Пимон

Мать: не указана

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Волков Даниил Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волков Илларион Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Волков Прокофий Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Карсанова (Волкова) Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Волков Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Московка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.01.1846 ст.

Сын: Волков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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