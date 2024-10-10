Волкова Фекла Пимоновна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Пимон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Волков Даниил Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Волков Илларион Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Волков Прокофий Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Карсанова (Волкова) Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Волков Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
03.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Волков Афанасий Степанович
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно