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Никульчиков Михаил Федорович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Никульчиков Федор Николаевич

Мать: Никульчикова Анна Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1904 ст.

Жена: Никульчикова Мария Павловна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никульчикова Августа Михайловна

Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.

Дочь: Никульчикова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.

Сын: Никульчиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.

Дочь: Никульчикова Августа Михайловна

Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1916 ст.

Сын: Никульчиков Лавр Михайлович

Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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