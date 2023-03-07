Никульчиков Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
21.01.1904 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никульчикова Августа Михайловна
Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.
Дочь: Никульчикова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.12.1907 ст.
Сын: Никульчиков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.
Дочь: Никульчикова Августа Михайловна
Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.08.1916 ст.
Сын: Никульчиков Лавр Михайлович
Мать ребёнка: Никульчикова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно