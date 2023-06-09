Никульчиков Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти24.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1880
Сын: Никульчиков Александр Федорович
Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Никульчиков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Никульчикова Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1905 ст.
От несварения желудка.