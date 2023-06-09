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Никульчиков Федор Николаевич

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

24.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никульчиков Николай

Мать: Никульчикова Евлампия Александровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Никульчиков Александр Федорович

Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Никульчиков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Никульчикова Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Никульчикова Анна Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульчикова Анна Ивановна

Смерть
24.09.1905 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От несварения желудка.