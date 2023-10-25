Юркина (Занкина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Занкина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занкин Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Белецкая Екатерина

Отец ребёнка: Пятайкин Михаил

Рождение ребёнка
29.05.1926

Дочь: Краева Мария

Отец ребёнка: Юркин Петр

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятайкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Максим

Отец ребёнка: Юркин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Петр

Смерть
Неизвестно
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