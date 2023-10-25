Юркина (Занкина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занкин Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Белецкая Екатерина
Отец ребёнка: Пятайкин Михаил
Рождение ребёнка
29.05.1926
Дочь: Краева Мария
Отец ребёнка: Юркин Петр
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пятайкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юркин Максим
Отец ребёнка: Юркин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Петр
Смерть
Неизвестно