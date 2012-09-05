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Краева (Юркина) Мария

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Место рождения

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

29.05.1926

Дата смерти

05.09.2012

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1926

Отец: Юркин Петр

Мать: Юркина Марфа

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краев Георгий

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краев Георгий

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
ветеран труда(Рационализатор)
Смерть
05.09.2012
Причина смерти: Старость
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