Краева (Юркина) Мария
Место рождения
Дата рождения29.05.1926
Дата смерти05.09.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1926
Отец: Юркин Петр
Мать: Юркина Марфа
Рождение ребёнка
13.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краев Георгий
Рождение ребёнка
07.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краев Георгий
Работа или профессия
Неизвестно
ветеран труда(Рационализатор)
Смерть
05.09.2012
Причина смерти: Старость