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Юркин Петр

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Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.11.1885

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1885

Отец: Юркин Иван

Мать: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
09.01.1905

Жена: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1905

Дочь: Мертворожденная

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Фекла Петровна

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Юркин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.03.1921

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.05.1926

Дочь: Краева Мария

Мать ребёнка: Юркина Марфа

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Максим

Мать ребёнка: Юркина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Марфа

Упоминание
Неизвестно
Мордвин
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1953
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