Юркин Петр
Место рождения
Дата рождения25.11.1885
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1885
Отец: Юркин Иван
Мать: Юркина Акулина
Бракосочетание
09.01.1905
Жена: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1905
Дочь: Мертворожденная
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Фекла Петровна
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1916
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1921
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Юркина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1926
Дочь: Краева Мария
Мать ребёнка: Юркина Марфа
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юркин Максим
Мать ребёнка: Юркина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркина Марфа
Упоминание
Неизвестно
Мордвин
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1953