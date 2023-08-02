Алаухова (Путилина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаухова (Путилина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путилин Алексей Григорьевич

Мать: Путилина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алаухов Александр

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаухов Александр

Смерть
Неизвестно
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