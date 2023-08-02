Алаухова (Путилина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алаухов Александр
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алаухов Александр
Смерть
Неизвестно