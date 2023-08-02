Путилина (Тиликина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина (Тиликина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Россия, ст. Двойная Ростовской области
Рождение ребёнка
24.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилин Иван

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаухова Любовь

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Евдокия

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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