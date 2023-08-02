Путилин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1924
Россия, ст. Двойная Ростовской области
Рождение ребёнка
24.04.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилин Иван
Мать ребёнка: Путилина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаухова Любовь
Мать ребёнка: Путилина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Евдокия
Мать ребёнка: Путилина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно