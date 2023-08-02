Алаухов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаухов Александр

Место рождения

х. Потапов Романовского района Ростовской области

Дата рождения

05.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Потапов Романовского района Ростовской области
Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алаухова Любовь

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаухова Любовь

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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