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Савлуков Алексей Ермолаев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ермолай Тимофеев

Мать: Марина Силуянова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Савлуков Архип Алексеев

Мать ребёнка: Елена Флорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Елена Флорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1794

Сын: Савлуков Ипатий Алексеев

Мать ребёнка: Пелагия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.05.1809

Жена: Елена Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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