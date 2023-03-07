Савлуков Алексей Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ермолай Тимофеев
Мать: Марина Силуянова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Елена Флорова
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Елена Флорова
Рождение ребёнка
02.04.1794
Мать ребёнка: Пелагия Стефанова
Бракосочетание
23.05.1809
Жена: Елена Флорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Стефанова
Смерть
Неизвестно