Елена Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Флорова

Елена Флорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

19.12.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782

Сын: Савлуков Архип Алексеев

Отец ребёнка: Савлуков Алексей Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Савлуков Алексей Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.05.1809

Муж: Савлуков Алексей Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812

Сын: Егор Андреев

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
19.12.1842
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close