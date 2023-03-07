Елена Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти19.12.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Савлуков Алексей Ермолаев
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Савлуков Алексей Ермолаев
Бракосочетание
23.05.1809
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812
Сын: Егор Андреев
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
19.12.1842
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд