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Анастасия Алексеева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Савлуков Алексей Ермолаев

Мать: Елена Флорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1801

Муж: Семён Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1806

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Карпов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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