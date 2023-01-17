Анастасия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Савлуков Алексей Ермолаев
Мать: Елена Флорова
Бракосочетание
27.10.1801
Муж: Семён Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1806
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Карпов
Смерть
Неизвестно