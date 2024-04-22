Леонидов (Перельмитер) Александр (Абрам) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонидов (Перельмитер) Александр (Абрам) Яковлевич

Место рождения

Летичев, Хмельницька область

Дата рождения

1904

Дата смерти

04.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)

Мать: Лопатина Серафима Григорьевна

Летичев, Хмельницька область
Путешествие
1918
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
возврат всей семьи из Кишинева
Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Леонидов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Леонидова Екатерина Александровна

село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Смерть
04.04.1953
ст. Новорудная Карагандинской жд Казахской ССР (Степлаг)
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