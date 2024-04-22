Леонидов (Перельмитер) Александр (Абрам) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти04.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Путешествие
1918
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
возврат всей семьи из Кишинева
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Леонидов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Леонидова Екатерина Александровна
село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Смерть
04.04.1953
ст. Новорудная Карагандинской жд Казахской ССР (Степлаг)