Лопатина Серафима (Сарра) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Перельмитер Давид Яковлевич
Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1900
Сын: Перельмитер Георгия Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Леонидов (Перельмитер) Александр (Абрам) Яковлевич
Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)
Летичев, Хмельницька область
Смерть
1933