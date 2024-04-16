Лопатина Серафима (Сарра) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Серафима (Сарра) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Перельмитер Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лопатин (Перельмитер) Леонид (Лазарь) Яковлевич

Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)

Рождение ребёнка
1900

Сын: Перельмитер Георгия Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)

Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонидов (Перельмитер) Александр (Абрам) Яковлевич

Отец ребёнка: Перельмитер Яков Данилович (Давидович)

Летичев, Хмельницька область
Смерть
1933

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