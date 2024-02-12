Леонидова (Гвоздкова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонидова (Гвоздкова) Екатерина Александровна

Леонидова (Гвоздкова) Екатерина Александровна

Место рождения

д. Городище Зарайского р-на Московской обл

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

14.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: Гвоздков Александр

Мать: Гвоздкова Прасковья Петровна

д. Городище Зарайского р-на Московской обл
Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Леонидов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Леонидов Александр Яковлевич

село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Смерть
14.09.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close