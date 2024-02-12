Леонидова (Гвоздкова) Екатерина Александровна
Место рожденияд. Городище Зарайского р-на Московской обл
Дата рождения15.09.1913
Дата смерти14.09.1987
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913
Отец: Гвоздков Александр
д. Городище Зарайского р-на Московской обл
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Леонидов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Леонидов Александр Яковлевич
село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Смерть
14.09.1987