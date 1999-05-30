Леонидов (Гвоздков) Владимир (Владимр) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонидов (Гвоздков) Владимир (Владимр) Александрович

Место рождения

село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР

Дата рождения

20.03.1942

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1942

Отец: Леонидов Александр Яковлевич

Мать: Леонидова Екатерина Александровна

село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкина Елена Борисовна

Смерть
30.05.1999
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