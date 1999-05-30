Леонидов (Гвоздков) Владимир (Владимр) Александрович
Место рождениясело Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Дата рождения20.03.1942
Дата смерти30.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1942
село Семикеево Кайбицкого р-на Татарской АСССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкина Елена Борисовна
Смерть
30.05.1999