Собянин Емельян Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890
Отец: Собянин Николай Федорович
Мать: Собянина Анна Кононовна
Бракосочетание
06.04.1912
Рождение ребёнка
25.07.1913
Сын: Собянин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Зосима Емельянович
Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Антонина Емельяновна
Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1922
Рождение ребёнка
16.06.1925
Рождение ребёнка
07.03.1927
Смерть
Неизвестно