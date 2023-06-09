Собянин Емельян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянин Емельян Николаевич

Место рождения

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890

Отец: Собянин Николай Федорович

Мать: Собянина Анна Кононовна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.04.1912

Жена: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Собянин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Зосима Емельянович

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Антонина Емельяновна

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно