Собянина (Свирепова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина (Свирепова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Корепинская волость, деревня Раскаты

Дата рождения

28.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
28.02.1893

Отец: Свирепов Алексей Иванович

Мать: Свирепова Стефанида Трофимовна

Корепинская волость, деревня Раскаты
Бракосочетание
06.04.1912

Муж: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Собянин Василий Емельянович

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Зосима Емельянович

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Антонина Емельяновна

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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