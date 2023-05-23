Собянина (Свирепова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияКорепинская волость, деревня Раскаты
Дата рождения28.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1893
Корепинская волость, деревня Раскаты
Бракосочетание
06.04.1912
Рождение ребёнка
25.07.1913
Сын: Собянин Василий Емельянович
Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Зосима Емельянович
Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Антонина Емельяновна
Отец ребёнка: Собянин Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1922
Рождение ребёнка
16.06.1925
Рождение ребёнка
07.03.1927
Смерть
Неизвестно