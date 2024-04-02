Кубанова (Собянина) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубанова (Собянина) Александра Емельяновна

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Место рождения

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.04.1922

Дата смерти

16.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922

Отец: Собянин Емельян Николаевич

Мать: Собянина Евдокия Алексеевна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Лавриненко Тамара Федоровна (Эдуардовна)

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1952

Сын: Кубанов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Кубанов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1959

Сын: Кубанов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.07.1988
Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край

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