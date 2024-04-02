Кубанова (Собянина) Александра Емельяновна
Место рождения
Дата рождения07.04.1922
Дата смерти16.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922
Рождение ребёнка
05.03.1950
Дочь: Лавриненко Тамара Федоровна (Эдуардовна)
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
24.06.1952
Сын: Кубанов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
04.05.1956
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
20.03.1959
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Смерть
16.07.1988