Репнин-Волконский Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти06.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Титул: князь.
Образование
Около 1783
Под руководством матери получил хорошее домашнее образование. Унаследовал от неё среди прочих владений Репниных и подмосковное поместье Воронцово.
Образование
?.09.1792
Образовательное учреждение: Сухопутный шляхетский кадетский корпус Он же Первый кадетский корпус.
Военная служба
09.10.1792
Род войск: Измайловский гвардейский полк Воинское звание: прапорщик
Военная служба
14.04.1797
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Переведён.
Военная служба
29.09.1797
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Пожалован флигель-адъютантом Императора Павла I.
Военная служба
1799
Голландия
Началась война с Францией, Голландская экспедиция, и Николай Волконский в составе корпуса Ивана Ивановича Германа отправился волонтёром в Голландию.
Военная служба
27.09.1800
Воинское звание: полковник 27 сентября 1800 г. произведён в полковники.
Место жительства
12.07.1801
Москва, город федерального значения Москва
По возвращению уже полковника Волконского свадьба вновь была отложена из-за смерти фельдмаршала Репнина. С ним угасал именитый род его. Указом Александр I повелел князю Николаю Григорьевичу Волконском... Показать все
Военная служба
17.09.1802
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Переведён новым государем.
Бракосочетание
1802
Батурин, Чернігівська область
В Батуринском дворце графа Кирилла Григорьевича Разумовского.
Место жительства
Около 1803
Молодые сначала жили в Москве, затем переселились в Санкт-Петербург, где княгиня Варвара Алексеевна сблизилась с императрицей Елизаветой Алексеевной и великой княгиней Марией Павловной.
Военная служба
20.11.1805 ст.
Аустерлиц, Моравия, Австрия
В ходе битвы под Аустерлицем, командуя эскадроном, князь Репнин произвёл знаменитую атаку, описанную в романе «Война и мир», после которой от эскадрона осталось всего 18 человек, а сам князь, контужен... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кушелева-Безбородко Александра Николаевна
Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна
Военная служба
?.09.1806
По возвращении в Россию награждён орденом Св. Георгия 4-го кл., в сентябре 1806 г. вышел в отставку из-за ран.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Репнин-Волконский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна
Титул: князь.
Военная служба
11.11.1808
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Вернулся на службу.
Военная служба
01.01.1809
Воинское звание: генерал-майор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Репнина-Волконская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна
Военная служба
1809
Воинское звание: генерал-майор Назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром к брату Наполеона I, вестфальскому королю Иерониму.
Место жительства
1810
Николай Григорьевич с женой направлен послом в Мадрид ко двору другого брата Наполеона, но был задержан последним в Париже и до Испании не добрался из-за начавшейся там Пиренейской войны (1808-1814).
Военная служба
15.03.1812
Воинское звание: генерал-майор Назначен командовать резервными эскадронами 1-й Западной армии, которые вошли позже в состав 1-го корпуса. Сражался с французами под Клястицами, Свольной, Полоцком и Чаш... Показать все
Военная служба
04.09.1812
Воинское звание: генерал-майор Награждён орденом Св. Георгия 3 степени № 236 "В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 5 и 6-го августа при Пол... Показать все
Военная служба
?.01.1813
Воинское звание: генерал-майор Командовал отдельным «летучим» отрядом будучи в авангарде армии под командованием Витгенштейна, занял Берлин и преследовал французов до Эльбы.
Военная служба
08.03.1813
Воинское звание: генерал-адьютант Сражался под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, назначен генерал-губернатором Саксонии с неограниченными полномочиями в управлении, много сделал для восстановления разор... Показать все
Военная служба
05.03.1814
Воинское звание: генерал-лейтенант Должность: генерал-губернатор Саксонии.
Место жительства
?.10.1814
Николай Григорьевич послан на Венский конгресс. Вместе с мужем была там и Варвара Алексеевна, где участвовала в различных праздненствах, так она участвовала в русской кадрили, устроенной великой княжн... Показать все
Военная служба
29.09.1816
Воинское звание: генерал-лейтенант Назначен генерал-губернатором Малороссии и проявил себя как гуманный и энергичный администратор, способствовавший развитию хозяйства и просвещения во вверенном его у... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кривцова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна
Военная служба
1828
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии.
Военная служба
После 1830
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии. Возглавил борьбу украинского народа с тяжёлыми бедствиями начала 1830-х годов — голодом и холерой.
Место жительства
С 1833 по 1834
У него гостил Тарас Шевченко.
Военная служба
1834
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии. Назначен членом Государственного совета. Поскольку о соблюдении формальностей при расходовании сумм приказа общественног... Показать все
Военная служба
28.06.1836
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: член Государственного совета. Началось следствие. Оскорблённый князь вышел в отставку и уехал со всем семейством за границу. Там они пробыли более четы... Показать все
Место жительства
1841
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1845
Умер от болезни и был похоронен в церкви Воскресения Христова в Троицком монастыре близ г. Прилуки при большом стечении народа.