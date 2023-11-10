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Репнин-Волконский Николай Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Волконский Григорий Семёнович

Мать: Волконская Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Образование
Около 1783
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Под руководством матери получил хорошее домашнее образование. Унаследовал от неё среди прочих владений Репниных и подмосковное поместье Воронцово.
Образование
?.09.1792
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Сухопутный шляхетский кадетский корпус Он же Первый кадетский корпус.
Военная служба
09.10.1792
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Измайловский гвардейский полк Воинское звание: прапорщик
Военная служба
14.04.1797
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Переведён.
Военная служба
29.09.1797
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Пожалован флигель-адъютантом Императора Павла I.
Военная служба
1799
Голландия
Началась война с Францией, Голландская экспедиция, и Николай Волконский в составе корпуса Ивана Ивановича Германа отправился волонтёром в Голландию.
Военная служба
27.09.1800
Воинское звание: полковник 27 сентября 1800 г. произведён в полковники.
Место жительства
12.07.1801
Москва, город федерального значения Москва
По возвращению уже полковника Волконского свадьба вновь была отложена из-за смерти фельдмаршала Репнина. С ним угасал именитый род его. Указом Александр I повелел князю Николаю Григорьевичу Волконском... Показать все
Военная служба
17.09.1802
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Переведён новым государем.
Бракосочетание
1802

Жена: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Батурин, Чернігівська область
В Батуринском дворце графа Кирилла Григорьевича Разумовского.
Место жительства
Около 1803
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Молодые сначала жили в Москве, затем переселились в Санкт-Петербург, где княгиня Варвара Алексеевна сблизилась с императрицей Елизаветой Алексеевной и великой княгиней Марией Павловной.
Военная служба
20.11.1805 ст.
Аустерлиц, Моравия, Австрия
В ходе битвы под Аустерлицем, командуя эскадроном, князь Репнин произвёл знаменитую атаку, описанную в романе «Война и мир», после которой от эскадрона осталось всего 18 человек, а сам князь, контужен... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кушелева-Безбородко Александра Николаевна

Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
?.09.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По возвращении в Россию награждён орденом Св. Георгия 4-го кл., в сентябре 1806 г. вышел в отставку из-за ран.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Репнин-Волконский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Военная служба
11.11.1808
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Вернулся на службу.
Военная служба
01.01.1809
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: генерал-майор
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Репнина-Волконская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1809
Воинское звание: генерал-майор Назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром к брату Наполеона I, вестфальскому королю Иерониму.
Место жительства
1810
Николай Григорьевич с женой направлен послом в Мадрид ко двору другого брата Наполеона, но был задержан последним в Париже и до Испании не добрался из-за начавшейся там Пиренейской войны (1808-1814).
Военная служба
15.03.1812
Воинское звание: генерал-майор Назначен командовать резервными эскадронами 1-й Западной армии, которые вошли позже в состав 1-го корпуса. Сражался с французами под Клястицами, Свольной, Полоцком и Чаш... Показать все
Военная служба
04.09.1812
Воинское звание: генерал-майор Награждён орденом Св. Георгия 3 степени № 236 "В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 5 и 6-го августа при Пол... Показать все
Военная служба
?.01.1813
Воинское звание: генерал-майор Командовал отдельным «летучим» отрядом будучи в авангарде армии под командованием Витгенштейна, занял Берлин и преследовал французов до Эльбы.
Военная служба
08.03.1813
Воинское звание: генерал-адьютант Сражался под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, назначен генерал-губернатором Саксонии с неограниченными полномочиями в управлении, много сделал для восстановления разор... Показать все
Военная служба
05.03.1814
Воинское звание: генерал-лейтенант Должность: генерал-губернатор Саксонии.
Место жительства
?.10.1814
Николай Григорьевич послан на Венский конгресс. Вместе с мужем была там и Варвара Алексеевна, где участвовала в различных праздненствах, так она участвовала в русской кадрили, устроенной великой княжн... Показать все
Военная служба
29.09.1816
Полтава, Полтавська область
Воинское звание: генерал-лейтенант Назначен генерал-губернатором Малороссии и проявил себя как гуманный и энергичный администратор, способствовавший развитию хозяйства и просвещения во вверенном его у... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кривцова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Полтава, Полтавська область
Военная служба
1828
Полтава, Полтавська область
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии.
Военная служба
После 1830
Полтава, Полтавська область
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии. Возглавил борьбу украинского народа с тяжёлыми бедствиями начала 1830-х годов — голодом и холерой.
Место жительства
С 1833 по 1834
Яготин, Київська область
У него гостил Тарас Шевченко.
Военная служба
1834
Полтава, Полтавська область
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: генерал-губернатор Малороссии. Назначен членом Государственного совета. Поскольку о соблюдении формальностей при расходовании сумм приказа общественног... Показать все
Военная служба
28.06.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: генерал от кавалерии Должность: член Государственного совета. Началось следствие. Оскорблённый князь вышел в отставку и уехал со всем семейством за границу. Там они пробыли более четы... Показать все
Место жительства
1841
Яготин, Київська область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Яготин, Київська область
Смерть
06.01.1845
Яготин, Київська область
Умер от болезни и был похоронен в церкви Воскресения Христова в Троицком монастыре близ г. Прилуки при большом стечении народа.
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