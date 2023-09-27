Волконская (Репнина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Репнина) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1777

Муж: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1778

Сын: Репнин-Волконский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Волконский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волконский Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1782

Сын: Волконский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ум. 28 февраль 1783
Рождение ребёнка
21.08.1786

Дочь: Волконская Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
08.12.1788

Сын: Волконский Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1834
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