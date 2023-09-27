Волконская (Репнина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1778
Сын: Репнин-Волконский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Волконский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Волконский Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
08.10.1782
Сын: Волконский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Ум. 28 февраль 1783
Рождение ребёнка
21.08.1786
Дочь: Волконская Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
08.12.1788
Сын: Волконский Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Волконский Григорий Семёнович
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834