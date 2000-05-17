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Прусов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1925

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: Прусов Григорий Аврамиевич (Абрамович)

Мать: Прусова Христиния Титовна

Рождение ребёнка
14.01.1948

Сын: Ловцевич Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ловцевич Агрепина Степановна

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Молчанова Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Муханбеджанова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Кузьмина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1963

Дочь: Беспалова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1969

Сын: Прусов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусова Алина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.05.2000
Похороны
Неизвестно
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