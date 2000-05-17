Прусов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1925
Дата смерти17.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Рождение ребёнка
14.01.1948
Сын: Ловцевич Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ловцевич Агрепина Степановна
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Молчанова Лилия Михайловна
Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1956
Дочь: Муханбеджанова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Кузьмина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1963
Дочь: Беспалова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1969
Мать ребёнка: Прусова Алина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прусова Алина Петровна
Смерть
17.05.2000
Похороны
Неизвестно