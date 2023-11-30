Прусова (Фатеева) Христиния Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусова (Фатеева) Христиния Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1890

Дата смерти

05.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Прусов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Прусов Григорий Аврамиевич

Рождение ребёнка
22.12.1930

Дочь: ?

Отец ребёнка: Прусов Григорий Аврамиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусов Григорий Аврамиевич

Смерть
05.08.1975
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