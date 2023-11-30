Прусова (Фатеева) Христиния Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1890
Дата смерти05.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1925
Сын: Прусов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Прусов Григорий Аврамиевич
Рождение ребёнка
22.12.1930
Дочь: ?
Отец ребёнка: Прусов Григорий Аврамиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1975