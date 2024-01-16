Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Прусова) Нина Григорьевна
(Прусова) Нина Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Женский
Отец
Прусов Григорий Аврамиевич
1891 г.р.
Мать
Прусова (Фатеева) Христиния Титовна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Прусов Григорий Аврамиевич
Мать:
Прусова Христиния Титовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия