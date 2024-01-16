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(Прусова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Прусов Григорий Аврамиевич

Мать: Прусова Христиния Титовна

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