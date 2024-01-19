Нохова (Прусова) Лилия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохова (Прусова) Лилия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930

Отец: Прусов Григорий Аврамиевич (Абрамович)

Мать: Прусова (Фатеева) Христиния Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохов Ягафар

Рождение ребёнка
20.12.1951

Дочь: Лаврентьева (Нохова) Вера Ягафаровна

Отец ребёнка: Нохов Ягафар

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Нохова Надежда Ягофаровна

Отец ребёнка: Нохов Ягафар

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Васильева (Нохова) Любовь Ягофаровна

Отец ребёнка: Нохов Ягафар

Смерть
Неизвестно

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