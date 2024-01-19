Нохова (Прусова) Лилия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нохов Ягафар
Рождение ребёнка
20.12.1951
Дочь: Лаврентьева (Нохова) Вера Ягафаровна
Отец ребёнка: Нохов Ягафар
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Нохова Надежда Ягофаровна
Отец ребёнка: Нохов Ягафар
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Васильева (Нохова) Любовь Ягофаровна
Отец ребёнка: Нохов Ягафар
Смерть
Неизвестно