Молчанова (Прусова) Лилия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1955
Отец: Прусов Михаил Григорьевич
Мать: Прусова Алина Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1974
Сын: Молчанов Игорь Викторович
Отец ребёнка: Молчанов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
24.05.1978
Отец ребёнка: Молчанов Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно