Молчанова (Прусова) Лилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Прусова) Лилия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1955

Отец: Прусов Михаил Григорьевич

Мать: Прусова Алина Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1974

Сын: Молчанов Игорь Викторович

Отец ребёнка: Молчанов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
24.05.1978

Сын: Молчанов Олег Викторович

Отец ребёнка: Молчанов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Виктор Владимирович

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