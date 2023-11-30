Прусова (Шаповалова) Алина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусова (Шаповалова) Алина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930

Отец: Шаповалов Петр Иванович

Мать: Шаповалова Ефросинья Трофимовна

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Молчанова Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Муханбеджанова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Кузьмина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1963

Дочь: Беспалова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
25.05.1969

Сын: Прусов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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