Прусова (Шаповалова) Алина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Молчанова Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1956
Дочь: Муханбеджанова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Кузьмина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.02.1963
Дочь: Беспалова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1969
Отец ребёнка: Прусов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно