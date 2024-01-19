Шаповалова (Залевская) Ефросинья Трофимовна
Место рожденияСмоленская область, Починковский район, деревня Холощево, Прутковский сельский совет
Дата рождения22.05.1911
Дата смерти23.11.1975
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соин Михаил
Рождение ребёнка
20.05.1930
Дочь: Прусова (Шаповалова) Алина Петровна
Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1936
Дочь: Горбач (Шаповалова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Щеголева (Шаповалова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1940
Дочь: Белашкина (Шаповалова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович
Смерть
23.11.1975