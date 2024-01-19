Шаповалова (Залевская) Ефросинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Залевская) Ефросинья Трофимовна

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Место рождения

Смоленская область, Починковский район, деревня Холощево, Прутковский сельский совет

Дата рождения

22.05.1911

Дата смерти

23.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911

Отец: Залевский Трофим Захарович

Мать: Залевская Татьяна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Соин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соин Михаил

Рождение ребёнка
20.05.1930

Дочь: Прусова (Шаповалова) Алина Петровна

Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1936

Дочь: Горбач (Шаповалова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Щеголева (Шаповалова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1940

Дочь: Белашкина (Шаповалова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Шаповалов Петр Иванович

Смерть
23.11.1975

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