Щеголева (Шаповалова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова (Щеголева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щеголев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щеголев Василий
Рождение ребёнка
17.03.1962
Дочь: Громыко (Щеголева) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Щеголев Василий
Рождение ребёнка
13.06.1966
Дочь: Макеева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Щеголев Василий
Смерть
Неизвестно