Щеголева (Шаповалова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева (Шаповалова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937

Отец: Шаповалов Петр Иванович

Мать: Шаповалова (Залевская) Ефросинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова (Щеголева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щеголев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Василий

Рождение ребёнка
17.03.1962

Дочь: Громыко (Щеголева) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Щеголев Василий

Рождение ребёнка
13.06.1966

Дочь: Макеева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Щеголев Василий

Смерть
Неизвестно

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